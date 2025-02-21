Прокуратурой района "Байқоңыр" в рамках мониторинга административных актов выявлены факты нарушения прав лиц с инвалидностью на бесплатное размещение транспортных средств в парковочных зонах Астаны, передаёт BaigeNews.kz.

В частности, правилами пользования платными автопарковками на территории столицы определена специальная группа, которая освобождена от уплаты за парковку: лица с инвалидностью с детства и лица с инвалидностью I и II групп, лица, награжденные орденами "Алтын Қыран" и "Халық қаһарманы", многодетные матери и другие.

Установлено, что в отношении 63 лиц с ограниченными возможностями вынесены предписания на сумму 524 тысяч тенге.

По результатам анализа в адрес уполномоченного органа внесен акт прокурорского надзора.

В настоящее время предписания в отношении лиц с инвалидностью I и II групп отменены.