Незаконные действия выявили в парковочных зонах Астаны
Платные парковки в Астане: плату взымали у людей с инвалидностью
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Прокуратурой района "Байқоңыр" в рамках мониторинга административных актов выявлены факты нарушения прав лиц с инвалидностью на бесплатное размещение транспортных средств в парковочных зонах Астаны, передаёт BaigeNews.kz.
В частности, правилами пользования платными автопарковками на территории столицы определена специальная группа, которая освобождена от уплаты за парковку: лица с инвалидностью с детства и лица с инвалидностью I и II групп, лица, награжденные орденами "Алтын Қыран" и "Халық қаһарманы", многодетные матери и другие.
Установлено, что в отношении 63 лиц с ограниченными возможностями вынесены предписания на сумму 524 тысяч тенге.
По результатам анализа в адрес уполномоченного органа внесен акт прокурорского надзора.
В настоящее время предписания в отношении лиц с инвалидностью I и II групп отменены.
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