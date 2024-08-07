Незаконные детские религиозные пансионаты ликвидировали в Мангистауской области
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Органами прокуратуры Мангистауской области в ходе проверки благотворительных учреждений, действующих под видом детских пансионатов, установлены нарушения требований действующего законодательства, передаёт BaigeNews по ссылкой на надзорный орган.
"Так, в области действовали 5 пансионатов (2 в Мунайлинском районе, по 1-му в городе Жанаозен, Каракиянском и Тупкараганском районах). Однако, их деятельность фактически противоречила уставным целям. Во всех учреждениях выявлено использование несовершеннолетними воспитанниками религиозной литературы, а также другие факты нарушений закона. При этом данные благотворительные учреждения не имели лицензий на осуществление образовательной деятельности", - говорится в сообщении.
Таким образом, существенно нарушались права и свободы детей на получение образования, воспитания и своевременной медицинской помощи.
По результатам проверок в отношении руководства пансионатов составлено 11 административных протоколов и наложены штрафы на сумму 1,3 млн тенге за нарушения требований трудового, санитарно-эпидемиологического и пожарного законодательства.
За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей их законные представители (родители) также привлечены к административной ответственности.
В настоящее время судом по искам прокуроров отменена регистрация и ликвидированы все указанные пансионаты.
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