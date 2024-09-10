Незаконные активы: из каких стран Казахстан возвращает сотни миллионов долларов
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В Генеральной прокуратуре РК рассказали о работе по возвращению незаконно полученных активов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
По словам председателя Комитета по возврату активов Нурдаулета Суиндикова, в реестре фигурировали разные страны.
"Эмираты, Россия, Франция, Австрия, Сингапур. Разные были страны. По объёмам сейчас не могу сказать. Локализация пока такая, что речь в основном шла о недвижимости, которая расположена, допустим, в Москве, на Лазурном берегу, Дубае. Из-за рубежа в основном возвращается элитная недвижимость, а она в основном в привлекательных странах и локациях", - сказал спикер.
Ранее Суиндиков отметил, что с 2022 года в страну возвращено активов на 1,5 триллиона тенге, и сведения примерно на такую же сумму ещё анализируют.
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