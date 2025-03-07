Сотрудники отдела полиции Аккольского района Акмолинской области пресекли незаконную вырубку деревьев на территории государственного лесного фонда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

5 марта в отдел полиции Акколя поступило сообщение от главного специалиста лесного хозяйства КГУ "Аккольское Моншахтинское лесничество" о незаконной порубке 319 берёз и 113 осин.

Полицейские задержали нарушителя — жителя одного из расположенных поблизости сёл — с поличным. Мужчина успел спилить деревья бензопилой и попытался вывезти их на тракторе с прицепом.

По факту начато досудебное расследование.

Незаконная вырубка деревьев, в том числе на территории государственного лесного фонда, является уголовным правонарушением. Любые работы на территории лесного фонда должны быть согласованы с органами лесного хозяйства.