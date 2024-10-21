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Незаконную пристройку снесли в центре Алматы

Сегодня, 17:29
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акимат г. Алматы Сегодня, 17:29
Сегодня, 17:29
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Фото: акимат г. Алматы

В центральной части Алматы при обустройстве донерной была незаконно возведена капитальная навесная пристройка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на городское управление градостроительного контроля.

"В результате в отношении собственника (физлицо) управлением приняты административные меры и направлены материалы в суд.

16 апреля 2024 года постановлением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям собственник признан виновным по ст.319 КоАП РК с принудительным сносом незаконно возведенного строения", ― говорится в информации управления.

Демонтаж произведен собственником накануне в добровольном порядке.

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