Незаконную пристройку снесли в центре Алматы
Сегодня, 17:29
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:29Сегодня, 17:29
91Фото: акимат г. Алматы
В центральной части Алматы при обустройстве донерной была незаконно возведена капитальная навесная пристройка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на городское управление градостроительного контроля.
"В результате в отношении собственника (физлицо) управлением приняты административные меры и направлены материалы в суд.
16 апреля 2024 года постановлением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям собственник признан виновным по ст.319 КоАП РК с принудительным сносом незаконно возведенного строения", ― говорится в информации управления.
Демонтаж произведен собственником накануне в добровольном порядке.
Самое читаемое
- Нобелевский лауреат высказался о климате, пробках и АЭС в Казахстане
- Беременная седьмым ребёнком казахстанка умерла при странных обстоятельствах
- Сотрудников спецЦОНа осудили в Усть-Каменогорске
- Дочь певицы Успенской рассказала об изнасиловании в клинике
- Дождь, снег, гроза и заморозки: в некоторых регионах объявлено штормовое предупреждение