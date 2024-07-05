Незаконную перепродажу билетов выявили на вокзале в Алматы
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КТЖ выявило факты незаконной перепродажи билетов в кассе на вокзале Алматы-1, передаёт BaigeNews.kz.
"В компанию неоднократно поступали жалобы от пассажиров, связанные с незаконной перепродажей билетов. В рамках борьбы с перекупщиками на железнодорожном вокзале Алматы-1 работниками КТЖ проведено собственное расследование, которое выявило факты перепродажи и создания искусственного дефицита билетов. В схеме были задействованы работники частной кассы и их посредники", - сообщили в КТЖ.
Материалы расследования переданы в правоохранительные органы.
Начальник вокзала на период проведения расследования отстранён от должности, рассматривается вопрос о его соответствии занимаемой должности.
Работа частной кассы приостановлена.
Аналогичные проверки будут проведены на всех вокзалах страны.
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