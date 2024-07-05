Незаконную перепродажу билетов выявили на вокзале в Алматы

КТЖ выявило факты незаконной перепродажи билетов в кассе на вокзале Алматы-1, передаёт BaigeNews.kz.

"В компанию неоднократно поступали жалобы от пассажиров, связанные с незаконной перепродажей билетов. В рамках борьбы с перекупщиками на железнодорожном вокзале Алматы-1 работниками КТЖ проведено собственное расследование, которое выявило факты перепродажи и создания искусственного дефицита билетов. В схеме были задействованы работники частной кассы и их посредники", - сообщили в КТЖ.

Материалы расследования переданы в правоохранительные органы.

Начальник вокзала на период проведения расследования отстранён от должности, рассматривается вопрос о его соответствии занимаемой должности.

Работа частной кассы приостановлена.

Аналогичные проверки будут проведены на всех вокзалах страны.