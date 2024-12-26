Незаконную охоту пресекли в Кызылординской области
Все задержанные доставлены в местный отдел полиции
Сегодня, 15:16
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Сегодня, 15:16Сегодня, 15:16
23Фото: t.me/qazfwc
В рамках рейдовых мероприятий по борьбе с браконьерством, проводимых инспекторами РГП "ПО Охотзоопром", в Сырдарьинском районе Кызылординской области обнаружена группа лиц, подозреваемых в незаконной охоте, передаёт BaigeNews.kz.
В ходе проверки на территории, известной как местность Акши, остановлены два автомобиля. В одном из транспортных средств сотрудники обнаружили охотничье оружие, патроны и осветительное оборудование, использовавшееся, предположительно, для охоты в ночное время. Кроме того, найдены туша сайгака и туша зайца.
На место вызвана следственно-оперативная группа местного департамента полиции. Все задержанные доставлены в местный отдел полиции. Начато расследование.
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