В Жезказгане и Сатпаеве остановили незаконную обрезку деревьев. Как сообщили в природоохранной прокуратуре области Улытау, местные исполнительные органы проводили работы без инвентаризации, обследования деревьев и утверждённых планов озеленения, нарушая закон "О растительном мире", передаёт BaigeNews.kz.

Из-за нарушений жители выразили недовольство.

"По итогам проверок природоохранной прокуратуры работы по обрезке были остановлены. Акиматы городов приступили к устранению нарушений и исправлению ситуации. Помимо этого, в Жезказгане на улице Сейфуллина выявлена незаконная порубка четырёх деревьев. Полиция начала досудебное расследование по части 1 статьи 340 Уголовного кодекса РК", — говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили: за незаконную вырубку, уничтожение или повреждение деревьев предусмотрена административная или уголовная ответственность. Согласно закону, за одно срубленное дерево нужно высадить до 50 новых, а в случае уничтожения редких видов — до 100.