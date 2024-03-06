Незаконную ловлю рыбы выявили прокуроры в Карагандинской области

Прокуроры в Карагандинской области проанализировали сфера оборота рыбы в регионе. На основании выборочных сверок выявлены превышения объёмов транспортировки рыбы на 15 тонн, передаёт BaigeNews.kz.

Межобластной бассейновой инспекцией рыбного хозяйства одному из предприятий выдано разрешение на вылов 19,4 тонны рыбы. Однако территориальным отделом ветеринарии данному предприятию даны справки на 31 тонну рыбы, завысив объём транспортировки на 11,6 тонны.

Другой фирмой получено разрешение на вылов 560 килограммов рыбы, а ветеринарная справка дана на 1,5 тонны.