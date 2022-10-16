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polisia.kz Сегодня, 15:24
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Фото: polisia.kz

Незаконную добычу гравия пресекли в Талдыкоргане

Задержаны трое мужчин без разрешительных документов.

В Талдыкоргане пресекли незаконную добычу гравия на берегу реки Каратал, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Policia.kz.

Полицейские во время совместного с экологами рейда остановили два грузовика и экскаватор, которые использовались трое мужчин для незаконной добычи песчанно-гравийной смеси.

Задержанных доставили в городской отдел полиции для дачи показаний. 

"Каких-либо разрешительных документов на добычу гравия задержанные не смогли предоставить. Поэтому факт официально зарегистрирован как нарушение природоохранного законодательства. Спецтехника изъята и помещена на спецстоянку", – сообщил старший инспектор ГПП УМПС ДП области Жетісу Баглан Рымжанов. 

На нарушителей составлены админстративные протоколы. Собранный материал передан в департамент экологии для подсчета ущерба, нанесённого природе и государству. Далее дело рассмотрит суд. 

Природоохранная полиция продолжает рейдовые мероприятия по выявлению фактов незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых – песка, щебня, дресвы и грунта, а также золотосодержащей руды. 

На автодорогах региона идёт проверка большегрузов.

Видео: Policia.kz
Видео: Policia.kz
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#полиция #добыча
Сегодня, 15:24
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