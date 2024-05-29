Незаконное завышение тарифов за комуслуги выявили в Туркестанской области

Прокуратурой Сарыагашского района проанализирована деятельность ГКП "Сарыағаш Тұрмыс", оказывающего коммунальные услуги на территории района, передаёт BaigeNews.

"В ходе анализа установлено, что в результате применения предприятием утратившего силу приказа уполномоченного органа в 2022-2023 г.г. 51 субъект предпринимательства за услуги по приему сточных вод переплатил более 38 млн тенге", - говорится в сообщении.

Также из-за игнорирования предприятием ранее введенного временного компенсирующего тарифа и установления завышенного тарифа за услуги по обеспечению питьевой водой в 2022-2023 г.г. 24 025 абонентов 14 населенных пунктов необоснованно переплатили в общем 8 708 289 тенге.

Таким образом, предприятием нарушены права 24 076 потребителей.

"По указанным нарушениям прокуратурой района на имя акима района и в Департамент по регулированию естественных монополий по Туркестанской области внесены акты надзора, по которым предприятие привлечено к административной ответственности по ч.4 ст.164 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях с наложением штрафа на сумму 4,7 млн тенге, 2 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности", - добавили в прокуратуре.

Отметим, ущерб, причиненный потребителям, будет возмещен путем введения временного компенсирующего тарифа.