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Незаконное расходование 250 млн тенге из бюджета предотвратили в Алматы

Сегодня, 17:11
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 17:11
Сегодня, 17:11
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Фото: baigenews.kz

Прокуратура Алмалинского района Алматы выявила нарушение закона о госзакупках в ТОО "Алматыэлектротранс", передаёт BaigeNews.kz.

"Нарушение выразилось в неправомерном заключении договора обязательного страхования работников, минуя портал электронных государственных закупок и на бумажном носителе. Договор расторгнут в судебном порядке, бюджетные средства - 250 миллионов тенге - возмещены в доход государства, виновные лица привлечены к административной ответственности", - сообщили в прокуратуре Алматы.

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