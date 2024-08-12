Незаконное расходование 250 млн тенге из бюджета предотвратили в Алматы
Сегодня, 17:11
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:11Сегодня, 17:11
116Фото: baigenews.kz
Прокуратура Алмалинского района Алматы выявила нарушение закона о госзакупках в ТОО "Алматыэлектротранс", передаёт BaigeNews.kz.
"Нарушение выразилось в неправомерном заключении договора обязательного страхования работников, минуя портал электронных государственных закупок и на бумажном носителе. Договор расторгнут в судебном порядке, бюджетные средства - 250 миллионов тенге - возмещены в доход государства, виновные лица привлечены к административной ответственности", - сообщили в прокуратуре Алматы.
Самое читаемое
- Подарок акима: как выглядит новый дом мамы Демеу Жадраева в Жаркенте
- Оставили ребёнка в аэропорту: руководитель FlyArystan лично извинился перед мамой девочки
- Серебряному призёру Олимпиады Демеу Жадраеву и его тренерам подарили по автомобилю
- Понедельник будет тяжелым: астрономы предупреждают о затяжной магнитной буре
- Казахстан завершил выступление на Олимпиаде-2024 с семью медалями