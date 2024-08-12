Незаконное расходование 250 млн тенге из бюджета предотвратили в Алматы

Прокуратура Алмалинского района Алматы выявила нарушение закона о госзакупках в ТОО "Алматыэлектротранс", передаёт BaigeNews.kz.

"Нарушение выразилось в неправомерном заключении договора обязательного страхования работников, минуя портал электронных государственных закупок и на бумажном носителе. Договор расторгнут в судебном порядке, бюджетные средства - 250 миллионов тенге - возмещены в доход государства, виновные лица привлечены к административной ответственности", - сообщили в прокуратуре Алматы.