Незаконно возведенный объект сносят в Алматы
Об этом сообщили в акимате мегаполиса.
Сегодня, 09:26
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Сегодня, 09:26Сегодня, 09:26
144Фото: акимат г. Алматы
В Алматы продолжается борьба с незаконным строительством. На этот раз под снос попал незаконно построенный трехэтажный дом по ул. Черновицкой, передаёт BaigeNews.kz.
Управление градостроительного контроля города сообщило, что здание возводилось без необходимых разрешений: отсутствовали АПЗ, согласование эскизного проекта и экспертиза.
"Снос стал результатом внеплановой проверки, инициированной обращением местного жителя. По иску управления Жетысуский районный суд вынес решение о демонтаже объекта. Собственник добровольно уже начал снос здания при участии судебных исполнителей", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее более 2000 самовольно занятых участков выявили в Шымкенте.
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