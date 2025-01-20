В Алматы продолжается борьба с незаконным строительством. На этот раз под снос попал незаконно построенный трехэтажный дом по ул. Черновицкой, передаёт BaigeNews.kz.

Управление градостроительного контроля города сообщило, что здание возводилось без необходимых разрешений: отсутствовали АПЗ, согласование эскизного проекта и экспертиза.

"Снос стал результатом внеплановой проверки, инициированной обращением местного жителя. По иску управления Жетысуский районный суд вынес решение о демонтаже объекта. Собственник добровольно уже начал снос здания при участии судебных исполнителей", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее более 2000 самовольно занятых участков выявили в Шымкенте.