В Уральске ликвидируют незаконно установленные торговые точки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

По данным пресс-службы акима Уральска, в ноябре началась работа по выявлению незаконно установленных торговых точек. Для этого создали рабочую группу, в состав которой вошли не только представители акимата, но и полицейские.

Так, на территории города выявили около 60 незаконных киосков. Всем владельцам торговых точек раздали уведомления о предоставлении разрешительных документов. После этого большинство предпринимателей сами убирают свои киоски. В случае несогласия городской отдел земельных отношений направляет письма в департамент по управлению земельными ресурсами. Предпринимателей привлекают к ответственности, а материалы направляются в суд.

В итоге 29 незаконно установленных киосков удалось убрать. Материалы касательно двух киосков в районе рынка "Байтерек" находятся на рассмотрении суда. В городском акимате заверили, что работа в этом направлении будет продолжена.