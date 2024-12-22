Незаконно установленные киоски ликвидируют в Уральске
Всего в городе выявили 60 торговых точек, которые работали без соответствующих документов.
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В Уральске ликвидируют незаконно установленные торговые точки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".
По данным пресс-службы акима Уральска, в ноябре началась работа по выявлению незаконно установленных торговых точек. Для этого создали рабочую группу, в состав которой вошли не только представители акимата, но и полицейские.
Так, на территории города выявили около 60 незаконных киосков. Всем владельцам торговых точек раздали уведомления о предоставлении разрешительных документов. После этого большинство предпринимателей сами убирают свои киоски. В случае несогласия городской отдел земельных отношений направляет письма в департамент по управлению земельными ресурсами. Предпринимателей привлекают к ответственности, а материалы направляются в суд.
В итоге 29 незаконно установленных киосков удалось убрать. Материалы касательно двух киосков в районе рынка "Байтерек" находятся на рассмотрении суда. В городском акимате заверили, что работа в этом направлении будет продолжена.
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