Незаконно строящийся объект обнаружили в Алматы
Собственника просили приостановить строительство ещё на стадии фундамента, но дело дошло до суда.
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В Алматы по решению суда начали демонтаж недостроенного объекта на проспекте Гагарина, передаёт BaigeNews.kz.
В суд подало Управление градостроительного контроля. Объект признали незаконным.
Ранее в отношении собственника приняты административные меры, выдано предписание об устранении нарушений с требованием приостановить строительство на стадии возведения металлоконструкций на фундаменте.
После истечения срока предписания в Специализированный межрайонный экономический суд Алматы подан иск о сносе объекта.
22 февраля суд удовлетворил исковые требования. Демонтаж начат при участии судебных исполнителей департамента юстиции Алматы.
В рамках поручения акима города Ерболата Досаева об усилении контроля за законностью строительства, с начала 2023 года в Алматы полностью или частично демонтировано 71 незаконное строение.
Ранее сообщалось о том, что трёхэтажное здание снесли в престижном районе Алматы.