В Алматы по решению суда начали демонтаж недостроенного объекта на проспекте Гагарина, передаёт BaigeNews.kz.

В суд подало Управление градостроительного контроля. Объект признали незаконным.

Ранее в отношении собственника приняты административные меры, выдано предписание об устранении нарушений с требованием приостановить строительство на стадии возведения металлоконструкций на фундаменте.

После истечения срока предписания в Специализированный межрайонный экономический суд Алматы подан иск о сносе объекта.

22 февраля суд удовлетворил исковые требования. Демонтаж начат при участии судебных исполнителей департамента юстиции Алматы.

В рамках поручения акима города Ерболата Досаева об усилении контроля за законностью строительства, с начала 2023 года в Алматы полностью или частично демонтировано 71 незаконное строение.

Ранее сообщалось о том, что трёхэтажное здание снесли в престижном районе Алматы.