Незаконно работавшую школу для девочек закрыли в Атырау

В октябре прошлого года стало известно, что "Казахская национальная школа для девочек" без регистрации и разрешения занималась образовательной деятельностью. По сведениям Национальной образовательной базы данных, в прошлом году там училась 101 школьница. Тогда постановлением суда на ТОО наложили штраф в сумме 76 575 тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

В специализированном межрайонном экономическом суде Атырауской области рассмотрели гражданское дело по иску департамента по обеспечению качества в сфере образования Атырауской области к ТОО "Казахская национальная школа для девочек". Истец просил суд прекратить деятельность учебного заведения.

Из материалов дела следует, что ТОО зарегистрировано в июне 2022 года с подвидом "образовательной деятельности, требующей лицензирование". В Атырау школа начала работать без лицензии как частная с 1 сентября 2022 года, приняв 117 детей с седьмого класса.

Решением суда от 13 июля иск удовлетворён, образовательная деятельность ТОО "Казахская национальная школа для девочек" прекращена. Судебный акт не вступил в законную силу.