  • 26 Августа, 02:02
  • BAIGENEWS
Экс-акима города Кентау приговорили к 10 годам колонии
Токаев и Рахмон провели переговоры в Астане
Нацбанк не планирует запуск ипотечных программ
Казахстанка пробилась в финал ЧМ-2023 по лёгкой атлетике
Доходы вкладчиков ЕНПФ выросли на 52%
Какие боксёры представят Казахстан на летней Азиаде в Китае
Новый памятник появился в Астане
Почти на 15% увеличились доходы госбюджета Казахстана
Нацбанк впервые за три года понизил базовую ставку
Китай инвестирует 450 млн долларов в проект по переработке вольфрама в Казахстане
Уникальную операцию по пересадке почки провели в Алматы
Тушение пожара на шахте "Казахстанская" продолжается
Сейф с 30 миллионами тенге украли из автосалона Кокшетау
Скорректированы сроки ремонта на Атырауском НПЗ
Токаев заявил о необходимости поиска мира на основе Устава ООН
Президент призвал принять меры по снижению продовольственного дисбаланса
Почти в два раза увеличилось производство легковых авто в Казахстане
Казахстанец арестован по делу о гибели людей в подземелье Москвы
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор

Незаконно работавшую школу для девочек закрыли в Атырау

Сегодня, 01:43
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
mgorod.kz Сегодня, 01:43
Сегодня, 01:43
108
Фото: mgorod.kz

В октябре прошлого года стало известно, что "Казахская национальная школа для девочек" без регистрации и разрешения занималась образовательной деятельностью. По сведениям Национальной образовательной базы данных, в прошлом году там училась 101 школьница. Тогда постановлением суда на ТОО наложили штраф в сумме 76 575 тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

В специализированном межрайонном экономическом суде Атырауской области рассмотрели гражданское дело по иску департамента по обеспечению качества в сфере образования Атырауской области к ТОО "Казахская национальная школа для девочек". Истец просил суд прекратить деятельность учебного заведения.

Из материалов дела следует, что ТОО зарегистрировано в июне 2022 года с подвидом "образовательной деятельности, требующей лицензирование". В Атырау школа начала работать без лицензии как частная с 1 сентября 2022 года, приняв 117 детей с седьмого класса.

Решением суда от 13 июля иск удовлетворён, образовательная деятельность ТОО "Казахская национальная школа для девочек" прекращена. Судебный акт не вступил в законную силу.

Самое читаемое

Наверх