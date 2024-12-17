В СМЭС Алматы рассмотрели дело по иску прокуратуры к ТОО "М", аппарату акима Карасайского района, гражданам Г., Л., Н., Д о возвращении земель в госфонд, передаёт BaigeNews.kz.

В суде установлено, что на основании постановления акима Карасайского района и типового договора купли-продажи в частную собственность ТОО "М" предоставлен земельный участок площадью свыше 822 гектаров для ведения товарного сельского хозяйства.

Указом президента об изменении границ Алматы участок вошёл в черту города. В дальнейшем на основании приказа Управления земельных отношений Алматы он признан делимым на 16 частей и продан частным лицам (Г., Л., Н., Д.).

"Суд, изучив материалы дела, установил, что согласно статье 135 Земельного Кодекса, статье 119 Водного кодекса земельные участки из состава земель водного фонда могут быть предоставлены только во временное землепользование и только для нужд сельского, лесного, рыбного, охотничьего хозяйства и других целей, не противоречащих основному целевому назначению земельного участка", - сказано в сообщении.

По территории спорного участка протекают река Керенкулак и ручей Беркара. Это свидетельствует о том, что земля относится к водному фонду. Следовательно, находится и (или) должна находиться в государственной собственности.

В нарушение указанных норм земельный участок передан в частную собственность и незаконно признан делимым.

Предоставление из госфонда в частную собственность указанного земельного участка суд признал незаконным и необоснованным, требования истца подлежащими удовлетворению в полном объёме.