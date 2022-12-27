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almaty.tv Сегодня, 12:13
67
Сегодня, 12:13
67
Фото: almaty.tv

Незаконно продали земли ЖенПУ: в Алматы осудили бывшего ректора и чиновников

Бывший ректор ЖенПУ получила семь лет колонии за незаконную продажу земельного участка, принадлежащего университету, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы. 

"Приговором Карасайского районного суда бывший ректор – председатель правления НАО "Казахский национальный женский педагогический университет" Гаухар Алдамбергенова, советник ректора К. Кожантаев (родной брат Алдамбергеновой) и руководитель Карасайского отдела земельного кадастра и недвижимости филиала НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" А. Журунов признаны виновными и осуждены к семи годам лишения свободы", - говорится в сообщении. 

Этим же приговором заместитель руководителя Карасайского отдела Д. Жұмаділ и специалист отдела Е. Кемал осуждены к семи годам лишения свободы условно.

Ко всем осужденным применено наказание в виде пожизненного лишения права занимать должности на государственной службе.

"Следствием доказано, что осужденные незаконно оформили на подставных лиц, сегментировали и реализовали добросовестным покупателям земельный участок Университета площадью 9 га. В результате Университету причинен ущерб на сумму 95,5 миллиона тенге. Приговор в законную силу не вступил", - сообщили в Антикоре. 

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#махинация #Коррупция #антикор #ЖенПУ
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:13
67
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