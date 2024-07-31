Незаконно построенный таунхаус сносят в Алматы

В Алматы в микрорайоне "Шугыла" сносят незаконно построенный таунхаус, передаёт BaigeNews.kz.

Управление градостроительного контроля провело внеплановую проверку после обращения местных жителей и выяснило, что объект возвели без необходимых разрешений.

После неисполнения предписания собственником управление подало иск в Наурызбайский районный суд. 2 февраля суд удовлетворил иск. Снос начался в присутствии судебных исполнителей.

С начала прошлого года в Алматы снесен 41 незаконный объект.