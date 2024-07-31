Незаконно построенный таунхаус сносят в Алматы
Сегодня, 16:44
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Сегодня, 16:44Сегодня, 16:44
113Фото: акимат Алматы
В Алматы в микрорайоне "Шугыла" сносят незаконно построенный таунхаус, передаёт BaigeNews.kz.
Управление градостроительного контроля провело внеплановую проверку после обращения местных жителей и выяснило, что объект возвели без необходимых разрешений.
После неисполнения предписания собственником управление подало иск в Наурызбайский районный суд. 2 февраля суд удовлетворил иск. Снос начался в присутствии судебных исполнителей.
С начала прошлого года в Алматы снесен 41 незаконный объект.
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