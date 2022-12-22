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inform.kz Сегодня, 17:01
358
Сегодня, 17:01
358
Фото: inform.kz

Незаконно осужденных 10 казахстанцев оправдали по протесту Генпрокурора

В Генеральной прокуратуре сообщили о пересмотренных уголовных делах, в ходе которого удалось оправдать незаконно осужденных лиц, передает BaigeNews.kz. Первый заместитель Генпрокурора Тимур Ташимов сообщил, что сотрудники надзорного ведомства проверили почти 400 тысяч решений следователей, и в согласовании 25 тысяч незаконных постановлений прокурорами было отказано.

"В результате, защищены от необоснованного вовлечения в уголовную орбиту преследования две тысячи граждан. Из изоляторов и служебных помещений освободили порядка одной тысячи незаконно задержанных. По нашей инициативе пересмотрены приговоры и улучшено положение 199 осужденных, в том числе оправдано 20 человек. К примеру, по протесту Генерального Прокурора Верховный Суд оправдал 10 граждан, которые ранее в 2013-2020 годы были незаконно осуждены", - рассказал на брифинге спикер.

Суд согласился с доводами прокуратуры о наличии в действия сотрудников органов досудебного расследования признаков провокации.

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#суд #Генпрокуратура
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:01
358
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