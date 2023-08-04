Незаконная застройка в горах Алматы: когда местные власти наведут порядок?

Земельную комиссию упраздняют в Алматы. Соответствующее решение должно быть принято на ближайшем заседании маслихата города, а ее функции будут выполнять цифровые сервисы. Что это изменит, и когда акимат начнет самостоятельно выявлять незаконную застройку и захватчиков территорий, узнавал корреспондент BaigeNews.kz.

Несмотря на громкие заявления акимата, что любое строительство в Алматы, невозможно без специального разрешения, в городе по-прежнему появляются новые стихийные постройки. Причем стройка ведется не только в самом мегаполисе, но и в предгорьях. Кроме того ежегодно растет количество жалоб в адрес управлений, которые выдают землю и разрешение на строительство. Так, возникает множество споров, граждане доказывают свою правоту, а местные власти твердят о самозахвате земли.

Жительница Алатауского района рассказала, что ей более 10 лет отказывают в узаконении части земельного участка.

"На нашей земле в 2008 году "отрезали" часть участка якобы под строительство мечети. Но по факту мечеть не строят. С моими вопросами чиновники отправляли меня к главному имаму, он мне сказал, что никакой мечети строить не будут. Тогда я вновь стала обивать пороги кабинетов, с требованием вернуть эту землю. Но чиновники меня от одного к другому постоянно перенаправляют ", - жалуется женщина.

Заместитель руководителя Управления земельных отношений г. Алматы Бакытжан Рахимбеков имеет свою точку зрения на эту проблему.

"Данная гражданка к нам обращалась неоднократно. У нее самовольно захваченный земельный участок, она просит его узаконить и предоставить в частную собственность. Она захватила большую территорию, поделила на несколько частей. Она уже ранее получала разрешения косвенно - за детей своих. Женщина залила фундамент на этом земельном участке. Мы с ней проводили встречи, неоднократно принимали ее у руководителя, давали разъяснения. Но самовольно захваченные территории мы не можем узаконить", - сказал Рахимбеков.

Член Совета по этике при Департаменте Агентства РК по делам госслужбы Бахтияр Камалов полагает, что раз у гражданки остаются вопросы и требования к акимату, значит это - недоработка сотрудников и руководителей соответствующих госорганов.

"Одна из задач госслужащих - разъяснить, человек должен получить информацию, что, как и почему. Но, к сожалению, в силу некоторых причин, не все этим занимаются", - пояснил Камалов.

Он поделился своей историей о том, как госслужащие от архитектуры до сих пор не нашли понимания с жителями Бостандыкского района.

"В Бостандыкском районе люди купили жилье, а теперь не могут нормально там жить, потому что внешние инженерные сети никто не хочет брать на баланс. Я спрашиваю архитектуру: "Зачем вы подписали, не убедившись, что застройщик должен привести все в соответствие и взять на баланс?". Эта проблема до сих пор не решена, а возникла она еще во время предвыборной кампании в мажилис и маслихаты", – говорит Камалов.

Старые новые проблемы

В акимате отмечают, что проблема уплотняющей застройки и застройки горной местности уходит корнями в далекие 90-е. Именно тогда начался процесс перехода территорий Алматинской области в ведение администрации города. С того времени территория Алматы увеличилась в два раза с 32 до 68 тысяч гектаров. Кто-то еще тогда успел переоформить земельные участки под ИЖС, поэтому к этим владельцам у администрации города пока претензий нет. Хотя в этом году планируется новые меры и для них.

Заместитель руководителя Управления городского планирования и урбанистики Алматы Толеукан Исмаилов рассказал, что последняя "прирезка" территорий к городу была в 2014 году.

"Город сам не просил, это шло от правительства в целях антитеррористических мероприятий. Областной центр находится в Талдыкоргане, а здесь участились случаи, что размещались какие-то террористические группировки. И эта территория была присоединена. Сразу была произведена топосъемка и разработаны планы детальной планировки для присоединенных территорий, но без привязки к действовавшему тогда Генплану, потому что он был принят еще в 2002 году, и не включал новые территории", - отметил Исмаилов.

Согласно протесту прокуратуры за 2020-2022 годы в проекты детальной планировки (ПДП) новых районов было внесено 37 корректировок общей площадью 427 гектаров. Подверглись корректировке проекты 66 участков площадью 54 гектара, эти земли были расположены в микрорайонах выше проспект Аль-фараби. Замруководителя Управления городского планирования и урбанистики пояснил, что это было связано с тем, что все эти территории были присоединенными, и целевое назначение еще за время нахождения их в области поменяли на ИЖС или МЖС.

"Обращались граждане, у них в госактах, правоустанавливающих документах от области было указано уже ИЖС. И даже если согласно городскому проекту детальной планировки территория была помечена как рекреационная, то акимат был вынужден принимать вот эти решения об изменении целевого назначения. Тем не менее, согласно протесту прокуратуры, по целому ряду микрорайонов - Каргалы, Хан-Тенгри, 96 гектар, целевое назначение которых незаконно было изменено с рекреационной зоны ради малоэтажной застройки, постановления отменены", - пояснил Исмаилов.

Он сообщил, что в связи с утверждением нового генплана Алматы до 2040 года, будут разрабатываться новые проекты детальных планировок, все действующие ПДП формально утратили свою силу с принятием генерального плана.

Кроме того, руководство города заявило, что после утверждения новых ПДП будет объявлен мораторий на изменения планировок, уже не будет точечных изменений. В законе сейчас прописано, что проекты детальной планировки теперь будут проходить градостроительную госэкспертизу, раньше ПДП эти процедуры не проходили. Алматинцам обещают общественные слушания, а также согласование проектов с органами санэпидконтроля и ЧС.

Замглавы управления Толеукан Исмаилов признал, что сейчас его ведомство оказалось в непростой ситуации.

"Граждане подают заявление на строительство в предгорных территориях, стараемся отказывать, хотя согласно правилам отказ должен быть мотивированным, в соответствии с одним или несколькими прописанными пунктами. Если человек там заявил строительство на участке с соответствующим под это целевым назначением, он может построить любой жилой дом с соблюдением противопожарных, санитарных норм. И многие пользуются лазейкой, строят большой дом, делят участки, проводят перепланировку, и получается по факту ЖК. Сейчас работа проведена со всеми архитекторами, мы смотрим предгорные территории. Согласно генеральному плану все они переведены в рекреационные. Но сейчас снова будет недовольство граждан, которые из области получали до присоединения к городу участки с целевым назначением: ИЖС, садоводство. Они начнут обращаться и снова будут споры", - отметил Исмаилов.

Заместитель руководителя Управления градостроительного контроля Алматы Олжас Тулебаев сообщил, что с начала года в Алматы провели 527 внеплановых проверок, по их результатам выявили 547 правонарушений на общую сумму 171 млн тенге. С начала года выявлен 81 факт незаконного строительства, из них по 37-ми объектам иски о сносе находится на рассмотрении суда, по 41-му есть положительное решение суда о сносе, из которых 8 объектов снесено с начала года, 5 объектов остановлены на стадии разрытия котлована.

Алматинцы недовольны тем, что Управление градостроительного контроля ждет момента, когда уже объект строится, а не работает на опережение. Тулебаев объяснил, что с 2016 года в рамках Doing business госорганам сократили полномочия по проверкам, на сегодняшний день они могут проводить проверку только на основании обращения жителей. Иную форму контроля - беспрепятственное посещение объектов, когда госорганы могли выезжать сами, запретили.

"В связи с этим, по инициативе акима Алматы, поддержанной главой государства, вносятся изменения в законодательство. С октября, думаю, уже будет оперативное реагирование, по жалобам, которые появляются в СМИ, будем незамедлительно выезжать и пресекать незаконное строительство. Это будет в рамках закона, соответствующие изменения находятся на рассмотрении в Мажилисе", - сказал Тулебаев.

Если человек строит дома под ИЖС, то по закону, госинспекция их проверять не будет. Для этого достаточно получить архитектурно-планировочное задание и согласовать эскизный проект. Но если на застройщика пожалуются соседи, то УГК может начать разбирательство.

Бахтияр Камалов отмечает, что представители госорганов, в этой ситуации должны дать свои предложения, как можно улучишь закон, чтобы была возможность эффективно отслеживать незаконную стройку.

"Да, они не могут заходить и проверять, но по факту, в районах же есть специалисты, они могли бы отслеживать, ходить по своему району и наблюдать за тем, кто, что и где строит, чтобы своевременно реагировать", - полагает Камалов.

В Управлении городского планирования и урбанистики парируют, что у сотрудников сейчас очень большая нагрузка.

"Сейчас увеличивается количество обращений. Наши районные специалисты теперь должны ездить, мониторить, а мы только закрываем письма-обращения. По выдаче разрешений есть проблема, мы отправляем данные в коммунальную службу, и получаем ответ от них в крайний срок под вечер. И мы госуслуги закрываем до полвосьмого. И сроки нарушаем, не все от нас зависит", - отметил Толеукан Исмаилов.

Алматы сейчас замер в ожидании перемен. Однако, за эти годы построено множество домов и объектов, выдано большое количество документов, которые вступают в противоречие с новым генпланом города. Теперь никто точно не может сказать, чем закончится наведение порядка в незаконном строительстве, и как будет урегулирован конфликт интересов между теми, у кого на руках документы и теми, кто борется за сохранение рекреационных зон и безопасность города.