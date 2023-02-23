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Лента новостей

inform.kz Сегодня, 10:45
236
Сегодня, 10:45
236
Фото: inform.kz

Незаконная вырубка деревьев в Алматы: вместо 63 высадят 3150

В акимате Алматы рассказали, что специалистами управления экологии и окружающей среды в микрорайоне Нурлытау выявлена незаконная вырубка 63 плодовых деревьев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. Ущерб от незаконных действий определён в размере 1060 МРП, что составляет 3 657 000 тг. 

К слову, в таких ситуациях предусмотрена обязанность виновника осуществить компенсационную посадку.

"В данном конкретном случае объем компенсационной посадки составляет 3150 деревьев высотой не менее 2,5 м в соответствии с правилами содержания и защиты зеленых насаждений Алматы", - пояснили в управлении экологии и окружающей среды.  

Отметим, по данному факту направлено письмо в департамент полиции Алматы и в Специализированную природоохранную прокуратуру города для принятия дальнейших мер в рамках действующего законодательства.

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#вырубка деревьев #Нурлытау #Алматы
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:45
236
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