Иностранцы незаконно трудились в Экибастузе

Незаконная трудовая деятельность иностранцев пресечена в Экибастузе, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.

В рамках ОПМ “Правопорядок” сотрудниками полиции осуществляется проверка квартир, сдаваемых в наем, а также проверяются рынки и объекты строительства на предмет выявления нарушений законодательства. Предусмотрена работа по выявлению иностранцев, нарушивших правила пребывания в стране.

"Так, сотрудниками миграционной службы Экибастуза пресечена незаконная трудовая деятельность иностранными гражданами на одном из складов по улице Кунаева. Полицией установлены четверо иностранных граждан, которые осуществляли трудовую деятельность без соответствующего разрешения. За нарушение иностранцами законодательства Республики Казахстан составлены административные материалы, которые направлены в суд", — рассказал исполняющий обязанности начальник УП города Экибастуза Толеген Кудайбергенов.

Полицейские призывают жителей и гостей области не переступать закон и не нарушать порядок.