Незаконная добыча песка в Семее: предприниматели вывели 150 млн тенге через фиктивные сделки
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Департаментом АФМ по области Абай окончено расследование в отношении двух предпринимателей, которые с сентября 2023 года по октябрь 2024 года на территории города Семей занимались без соответствующей лицензии самовольной добычей песка и его реализацией, передаёт BaigeNews.kz.
В результате подозреваемыми незаконно добыто более 68 тысяч тонн песка, государству причинен ущерб на сумму 272 млн тенге.
В дальнейшем реализация песка в адрес заводов-производителей строительных материалов осуществлялась через ИП с использованием поддельных сертификатов соответствия.
Преступный доход от реализации составил более 150 млн тенге.
Часть из этих денежных средств подозреваемые направили на приобретение фронтального погрузчика и извлекли дополнительный доход в размере 6,2 млн тенге.
С санкции суда в целях конфискации наложен арест на имущество подозреваемых на сумму более 181 млн тенге.
В числе активов 11 автомашин, 2 квартиры, земельный участок, а также дебиторская задолженность на сумму 17 млн тенге.
Дело направлено прокурору для утверждения обвинительного акта
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