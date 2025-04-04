В России на фоне популярности нейросетей на рынке труда наблюдается интересная тенденция: работодатели начали пересматривать зарплаты в креативных сферах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на EANews.ru. Все больше текстов, картинок и видео генерируется искусственным интеллектом, и это влияет на требования к работникам. Работодатели пришли к выводу, что платить большие деньги дизайнерам и маркетологам нет необходимости, ведь их задачи вполне могут выполнять нейросети. Средний уровень зарплат для этих специалистов снизился, поскольку использование ИИ значительно сокращает время на выполнение рутинных операций.

"Интернет заполонили сгенерированные нейросетями материалы, и работодатели считают, что нет смысла переплачивать за ручной труд, когда искусственный интеллект справляется быстрее и дешевле", - пояснили аналитики сервиса SuperJob.

Однако ситуация отличается в сфере IT. Здесь как раз востребованы специалисты, которые умеют эффективно работать с нейросетями. Крупные IT-компании, операторы связи, банки и сетевой ритейл активно ищут специалистов, знающих, как интегрировать искусственный интеллект в процессы. В результате, профессионалы, обладающие навыками работы с ИИ, становятся более ценными на рынке и получают более высокие зарплаты.

По данным экспертов, сейчас наиболее востребованы программисты, аналитики, исследователи данных и руководители IT-проектов, которые обладают опытом работы с нейросетями.

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