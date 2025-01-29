По данным Бюро национальной статистики, за прошлый год в стране зарегистрировано более 12 тысяч электрокаров. С развитием этого сегмента автотранспорта возникает вопрос: где их можно зарядить и с какими проблемами сталкиваются водители? Однако, несмотря на растущую популярность экологичного транспорта, найти электрозаправку в городах Казахстана довольно проблематично. За помощью мы обратились к нейросети ChatGPT, которая составила карту заправок для электромобилей в Астане и Алматы. Подробнее читайте в материале BaigeNews.kz.

В Казахстане появляется всё больше станций для зарядки электромобилей, особенно в крупных городах. По данным Министерства транспорта, в стране уже работает 351 зарядная станция, из них 283 в Алматы и 21 в Астане.

Фото: ChatGPT

В Астане работают следующие станции: MyCharge (ул. Сыганак 17Б/1, ул. Достык 16п/1), Qazaq Energy Charge (ул. Александра Бараева 16а, пр. Кабанбай батыра 47а, пр. Кабанбай батыра 45Б, пр. Кабанбай батыра 17а), Gasenergy (пр. Кабанбай батыра 45в, шоссе Коргалжын 15Б), Alva (пр. Мангилик Ел 65).

Фото: ChatGPT

В Алматы можно зарядить электромобиль на станциях Arilan Energy (ул. Ходжанова 41Б/1), Alva (ул. Толе би 185/1), Push (ул. Утепова 29/11).

Несмотря на развитие инфраструктуры, владельцы электромобилей всё ещё сталкиваются с рядом проблем.

Во-первых, мало зарядных станций за пределами крупных городов. В Астане и Алматы ситуация с зарядками лучше, но в других регионах их недостаточно, что создаёт трудности для дальних поездок.

Во-вторых, ограничения на зарядку в некоторых местах. До августа 2024 года запрещалось заряжать электромобили в паркингах и на стоянках из-за правил безопасности. Теперь эти запреты сняли, но некоторые водители всё ещё сталкиваются с административными барьерами.

В-третьих, необходимость регистрации домашних зарядных станций. Владельцам электрокаров, устанавливающим зарядные устройства у себя дома, нужно оформлять разрешение, особенно если мощности электросети недостаточно.

Из-за роста популярности электромобилей в Казахстане правительство разработало план по установке новых зарядных станций в крупных городах. К 2029 году их станет больше, а также улучшатся сервисные услуги для владельцев электрокаров.

Кроме того, экологические зоны уже начинают вводить ограничения для обычных автомобилей. В Алматы на Медеу теперь пускают только электромобили, а в будущем аналогичные меры планируют ввести в национальном парке Боровое, где разрешат въезд только экологичному транспорту.

Несмотря на существующие трудности, инфраструктура для электромобилей в Казахстане продолжает развиваться. Государство и частный бизнес активно инвестируют в установку новых зарядных станций, что делает владение электрокаром всё более удобным. С каждым годом ситуация улучшается, а число пользователей экологичного транспорта в стране растёт, способствуя улучшению экологической обстановки и повышению качества жизни граждан.