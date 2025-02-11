22 февраля 2025 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится долгожданный реванш между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. В их первом поединке, прошедшем 12 октября 2024 года, Бетербиев одержал победу решением большинства судей: 114-114, 115-113, 116-112. Этот бой определил его как абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе. Однако реванш — одно из самых ожидаемых событий в мире бокса. Первый бой оставил массу вопросов. Каков возможен финал этой истории, мы спросили у нейросети, которая как всегда разложила все по полочкам и дала свой прогноз на бой. Подробнее в обзоре BaigeNews.kz.

Ключевые моменты первого боя

Темп и давление:

Бетербиев сразу же начал оказывать давление, но Бивол грамотно передвигался, работал на дистанции и наказывал Артура точными попаданиями. Однако в поздних раундах Бетербиев начал находить моменты для размена и нанес больше значимых ударов.

Влияние силы удара:

Хотя Бивол перебил Артура по количеству точных ударов, мощь Бетербиева сказалась. Его удары имели больший эффект, что сыграло важную роль в глазах судей.

Адаптация по ходу боя:

Бивол хорошо начал, но во второй половине боя Бетербиев заставил его работать в некомфортном ритме. Биволу не хватило смелости включить второй темп и прибавить агрессию.

Что изменится в реванше?

Теперь оба боксёра имеют возможность скорректировать свои ошибки. Давайте разберём ключевые аспекты:

Бетербиев: что он изменит?

* Больше работы на средней дистанции

В первом бою Артур часто форсировал ближний бой, но из-за хорошей защиты и работы ног Бивола он не всегда был эффективен. Во втором бою мы, скорее всего, увидим более умную работу Бетербиева на средней дистанции с попытками ограничить движения Бивола.

* Добавит больше работы джебом

Бетербиев редко использует джеб как оружие, но во втором бою он может применять его для подготовки атак. Это особенно важно, чтобы сбивать ритм Бивола и предотвращать его быстрые комбинации.

* Акцент на атаках по корпусу

Одна из слабых зон Бивола — работа в туловище. В первом бою Бетербиев недостаточно бил по корпусу, но во втором он, скорее всего, сделает на этом акцент, чтобы замедлить оппонента.

* Финиш в поздних раундах

Бетербиев понимает, что затягивание боя может дать Биволу шанс выиграть по очкам. Значит, Артур будет искать возможность досрочного завершения боя в поздних раундах, когда у Бивола начнут заканчиваться силы.

Бивол: что он изменит?

* Больше ударов в ответных атаках

Главная ошибка Бивола в первом бою — он слишком часто ограничивался защитой вместо того, чтобы отвечать контратаками. Во втором бою он должен чаще бить после атак Бетербиева, чтобы наказывать его за агрессию.

* Увеличение темпа в поздних раундах

Бивол часто теряет инициативу после 7-8 раунда, но во втором бою ему необходимо сохранять активность до финального гонга.

* Работа по корпусу

Бивол редко бьёт по корпусу, но это может стать важным элементом против Бетербиева, чтобы лишить его силы в поздних раундах.

* Движение по кругу

Бивол должен больше двигаться не просто назад, а по диагоналям, чтобы избегать атак Бетербиева и не давать ему создавать давление.

Вероятные сценарии боя

Бетербиев доминирует и нокаутирует Бивола (40%)

Если Бетербиев сделает правильные корректировки, он может усилить прессинг, лишить Бивола пространства для манёвра и завершить бой досрочно в поздних раундах.

Бивол выигрывает решением судей (35%)

Если Бивол сможет увеличить объём выбрасываемых ударов, использовать более активную защиту и сохранять скорость, он вполне может выиграть по очкам.

Тесный бой, спорное решение судей (25%)

Если оба бойца внесут коррективы, но бой останется конкурентным, мы можем получить спорное решение, что приведёт к третьему бою.

Итоговый прогноз

Шансы на победу:

Бетербиев – 55%

Бивол – 45%

Бетербиев остаётся фаворитом, так как его удары сильнее, он умеет ломать соперников физически и психологически. Однако Бивол имеет всё необходимое, чтобы внести коррективы и провести бой умнее.

Реванш обещает быть ещё более зрелищным, и многое будет зависеть от того, кто сумеет лучше адаптироваться.