Мы решили сгенерировать свой инфоповод. Представь что ты выдающийся архитектор-урбанист из Европы. Тебе дали задание изменить проект ЛРТ в Астане, улучшить его, чтобы он стал более удобным для горожан. С таким вопросом я обратился к популярной нейросети ChatGPT. Что из этого вышло, читайте в совместном материале BaigeNews.kz и "нейронки".

Нейросети я предложил сделать анализ проекта ЛРТ, и на основе этого дать конкретные рекомендации с учетом климата, районов города его особенностей и планировки. В итоге ChatGPT в присущей ему манере разложила все по полочкам.

Анализ проблем и предложений по улучшению ЛРТ в Астане по версии нейросети

Как европейский урбанист, я вижу несколько ключевых недостатков проекта ЛРТ (легкорельсового транспорта) в Астане. Город обладает уникальными особенностями: суровый климат (зимой -40°C, сильные ветра), низкая плотность населения, большая протяжённость улиц и автозависимость. Ниже будет представлен анализ проблем и предложения по их решению.

Основные недостатки проекта ЛРТ в Астане

Неоптимальный маршрут

Первый предложенный маршрут ЛРТ соединяет аэропорт с вокзалом и административным центром. Однако поток пассажиров на этом маршруте ограничен: туристов и пассажиров аэропорта в день не так много, а рабочие поездки сконцентрированы внутри жилых районов. ЛРТ не соединяет густонаселённые жилые районы с деловыми и образовательными центрами.

Низкая интеграция с городской средой

Станции ЛРТ расположены на эстакаде, что создаёт неудобства для пассажиров, особенно зимой. Ветер, холод и необходимость подниматься на высоту снижают привлекательность системы.

- Плохая стыковка с автобусными маршрутами и велоинфраструктурой.

- Высокие затраты на строительство и содержание.

Первоначальный проект был дорогим, но при этом не гарантировал высокой окупаемости из-за недостаточного пассажиропотока.

В эстакадном формате обслуживание ЛРТ сложнее и дороже, особенно с учётом казахстанского климата.

Автомобильная доминанта

Городская среда изначально была ориентирована на автомобили. ЛРТ в таком формате не снижает пробки, так как не уменьшает количество машин на дорогах.

В городе недостаточно комфортных пешеходных связей, чтобы люди предпочли общественный транспорт автомобилю.

Предложения по улучшению ЛРТ в Астане

Изменение маршрута ЛРТ

Перенаправление линии на более загруженные маршруты

Вместо связи аэропорта с центром необходимо соединить:

Левый берег (административный центр) ↔ правый берег (старый центр) ↔ густонаселённые районы (Алматы, Байконыр, Есиль)

Альтернативное предложение – создание кольцевой линии, связывающей ключевые районы и разгружающей дороги.

Синхронизация с автобусными маршрутами

Строительство транспортных хабов на узловых точках, где удобно пересаживаться между ЛРТ и автобусами.

Улучшение инфраструктуры станций

Закрытые переходы и павильоны

Коллаж сгенерирован нейросетью.

В климатических условиях Астаны станции должны быть максимально закрытыми от ветра и холода.

Использование подземных или полуоткрытых галерей для удобства входа и выхода.

Безбарьерная среда

Упрощённый доступ (лифты, эскалаторы, тёплые переходы), чтобы даже маломобильные группы населения могли легко пользоваться ЛРТ.

Оптимизация системы подземного и наземного транспорта

Частичный переход на наземные рельсы

Эстакады — дорого и не всегда удобно. На менее загруженных участках можно использовать трамвайный формат на уровне улицы, а в центральных районах — заглублённые участки.

Альтернатива: BRT (скоростные автобусы)

Вместо ЛРТ можно рассмотреть BRT (bus rapid transit), который дешевле и гибче. Например, в зимний период можно заменять ЛРТ на автобусы.

Улучшение городской среды вокруг ЛРТ

Создание удобных пересадочных зон

Возле станций должны быть кафе, магазины, удобные тёплые остановки.

Велопарковки и аренда электросамокатов для "последней мили".

Уменьшение зависимости от автомобилей

Введение платных парковок в центре, чтобы люди переходили на ЛРТ.

Развитие зелёных пешеходных маршрутов.

Выводы:

Существующий проект ЛРТ в Астане требует серьёзных изменений. Вместо дорогостоящей эстакадной системы важно:

✅ Оптимизировать маршрут (ориентировать на жителей, а не туристов).

✅ Интегрировать с автобусами и пешеходной средой.

✅ Защитить пассажиров от климата (закрытые станции, подземные переходы).

✅ Рассмотреть альтернативы (BRT, частично наземный рельсовый транспорт).

Такие меры сделают транспортную систему более удобной, эффективной и окупаемой.

В завершении добавлю от себя, очевидно, что проектировщики ЛРТ учли большинство моментов, которые перечислила "нейронка" в этом анализе, ведь проект еще не закончен. К тому же ChatGPT не претендует на экспертность, довольно часто допуская ошибки даже в генерации иллюстраций. Интересно узнать согласятся ли с таким раскладом реальные архитекторы и урбанисты…