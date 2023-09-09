Неймар превзошёл Пеле, став лучшим в истории бомбардиром Бразилии

Сборная Бразилии в рамках первого тура отборочного турнира чемпионата мира 2026 года на своём поле принимает сборную Боливии. Четвёртый гол в составе пентакампеонов на 61-й минуте матча в свой актив записал Неймар. Это его 78-й гол в составе национальной команды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Championat.

Таким образом, бразильский нападающий превзошёл легенду футбола Пеле, обогнав его в списке бомбардиров сборной своей страны. У великого Пеле — 77 забитых голов.

По ходу матча у бразильцев сегодня также отличился Родриго, записавший в свой актив два забитых мяча. Ещё один гол провёл Рафинья.

Игра 1-го тура отборочного турнира ЧМ-2026 в Южной Америке между Бразилией и Боливией завершилась со счётом 5:1 в пользу бразильцев.

Отметим, Неймар летом этого года покинул состав "ПСЖ" и перешёл в "Аль-Хиляль".