Неймар переходит в саудовский клуб "Аль-Хиляль"
Сегодня, 02:51
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Сегодня, 02:51Сегодня, 02:51
139Фото: Instagram / neymarjr
Бразильский футболист Неймар переходит из французского клуба "Пари Сен-Жермен" в "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Euronews.
31-летний футболист подписал двухлетний контракт. Сумма трансфера составит 90 миллионов евро плюс бонусы.
Неймар перешёл в ПСЖ в 2017 году из "Барселоны" за рекордные для мирового футбола 222 миллиона евро. В составе парижской команды форвард провёл 173 матча, в которых забил 118 голов, и стал пятикратным чемпионом Франции.
В профессиональной лиге Саудовской Аравии Неймар присоединится к Роналду, Бензема, Мане, Канте и другим известным игрокам.
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