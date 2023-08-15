  • 15 Августа, 03:52
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Неймар переходит в саудовский клуб "Аль-Хиляль"

Сегодня, 02:51
АВТОР
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Instagram / neymarjr Сегодня, 02:51
Сегодня, 02:51
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Фото: Instagram / neymarjr

Бразильский футболист Неймар переходит из французского клуба "Пари Сен-Жермен" в "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Euronews.

31-летний футболист подписал двухлетний контракт. Сумма трансфера составит 90 миллионов евро плюс бонусы.

Неймар перешёл в ПСЖ в 2017 году из "Барселоны" за рекордные для мирового футбола 222 миллиона евро. В составе парижской команды форвард провёл 173 матча, в которых забил 118 голов, и стал пятикратным чемпионом Франции.

В профессиональной лиге Саудовской Аравии Неймар присоединится к Роналду, Бензема, Мане, Канте и другим известным игрокам.

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