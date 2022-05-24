Похожие на взрыв звуки испугали жителей Талдыкоргана

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По информации руководства войсковой части №21751 24 мая с 16:30 до 23:30 проходят учебные полеты военных истребителей.

"Звуки, похожие на взрыв", в Талдыкоргане были вызваны учениями с использованием военных самолетов, пролетавших со сверхзвуковой скоростью. Такое объяснение, как передаёт BaigeNews.kz, по поводу слухов "о взрывах" в городе дают в лётной войсковой части №21751, где проходят учения.

До этого в местных городских пабликах стали массово сообщать, что в Талдыкоргане "слышны звуки, похожие на взрыв".

"На Каратале дома задребезжали", "весь город слышал", "в 4-м микрорайоне тряхнуло, и автосигналки сработали", "во втором микрорайоне было слышно", - писали пользователи соцсетей.

Даже появились слухи о том, что, "возможно, проводятся взрывные работы в горах".

"В экстренные службы вызовов не поступало, крушений самолетов тоже не было", - сообщили в акимате города. Спасатели же высказали версию, что это был "звук форсажа двигателя у военного самолета во время учений" и оказались правы.

По информации руководства войсковой части №21751 24 мая с 16:30 до 23:30 проходят учебные полеты военных истребителей.

"В ходе проведения учебных полетов, при преодолениях сверхзвукового барьера скорости военным истребителем, произошел характерный для данного случая хлопок, похожий на взрыв. Перед движущимся самолетом всегда возникает область повышенного давления. На относительно небольших скоростях это давление порождает только звуковые волны, расходящиеся в стороны. Но когда скорость самолета достигает скорости звука, акустические волны не успевают удаляться от него. Их скопление ведет к резкому росту давления перед самолетом. Возникает тонкий слой сильно сжатого воздуха — ударная волна, расходящаяся конусом. Эта волна надвигается бесшумно, но когда она проходит через наблюдателя, то давление воздуха рядом с ним скачкообразно повышается. Это воспринимается как хлопок", — вполне научно объяснили военные суть эффектных хлопков, напугавших жителей Талдыкоргана.

По словам руководства части, проведение учебных полетов военных самолетов также запланировано на 25 мая, в связи с чем, жителей города Талдыкорган просят не паниковать.