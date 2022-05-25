Живописная музыка. Выставка картин с сюжетами казахских песен открылась в столице

Фото: Фото Артёма Чурсинова

В Национальном музее Республики Казахстан состоялось открытие персональной выставки казахстанского художника Мухтара Байбосына "Асыл мұра", посвящённой личностям, заложившим основы казахской культуры XIX-XX веков, передаёт BaigeNews.kz.











Художник Мухтар Байбосын рассказал, что на выставке представлены около 27 его работ. Это портреты музыкантов и сюжеты их песен, через которые автор хотел показать богатство традиций песенного искусства и кюев.







"Сам процесс создания образа — процесс нелёгкий, приходилось искать информацию в библиотеках, просматривать фильмы, общаться с учёными, историками и собирать по частям крупицы знания о моих героях. Также мне помогали разные картины, рисунки и зарисовки. После этого я продумывал композицию своих картин и пытался объединить это в один стиль, в один сюжет. Работы у меня в основном написаны маслом на холсте в тёплых, устойчивых тонах. Цвета и колорит были подобраны исходя из сюжета, тематики и его динамики песни или иного музыкального произведения", — сказал художник.











Мухтар Байбосын рассказал, почему ему интересно писать именно портреты.

"Портретное искусство считается самым сложным и многоэтапным. Не каждому удаётся написать удачный портрет. И я думаю, что в моих картинах тоже есть те недоработки, которые ещё надо прорабатывать, дописывать, изучать, искать решения. Я хотел передать хотя бы общую гамму, общий образ моих героев. В этом мне помогла литература. Также большое влияние на меня оказал мой отец, который был исполнителем народных песен", — сказал он.











В планах у художника создать новую серию работ, посвящённую более современным казахским культурным деятелям.



"В истории Казахстана большое значение уделяется музыкальному творчеству времён Великой Отечественной войны. Это Куляш Байсеитова, Жусупбек Елебеков, Кали Байжанов и многие другие казахские исполнители советского периода. Таких людей мне бы хотелось изобразить в своих дальнейших работах", — отметил Байбосын.











Руководитель отдела экскурсионного обслуживания Национального музея РК Аягоз Султанова также пояснила, что эта выставка является частью большого проекта Мухтара Байбосына. В 2017 году в Нацмузее была его выставка, посвящённая музыкантам XVII века, в 2018 году — музыкантам XVIII века. Теперь планируется выставка, посвящённая деятелям искусства уже в советское время.

Сотрудница музея отметила, что каждый образ художника представляет не просто портрет композитора, музыканта или поэта. Большая композиционная часть работ здесь состоит из основного и заднего фона, где художник изображает основные моменты жизни главного героя картины, сюжеты песен. Кроме того, портреты дополняются пейзажами. В основном это территория северного и центрального Казахстана, так как большинство героев художника родом оттуда. Это природа Бурабая, Таргабатая и Баянаула.











На первой картине, которую нам представила экскурсовод изображён известный казахский композитор и поэт Акан Сери.



"Здесь представлена работа Ильяса Джансугурова, которая называется "Кулагер". Так звали лошадь Акана Сери, которая сопровождала его в разных путешествиях. Музыкант и певец Акан Сери рассказывает о том, что он видел за весь этот путь. В работе Джансугурова "Кулагер" говорится об истории смерти этого животного. Если обратить внимание на нижнюю часть картины, то видно, что там нарисованы пустые ветки, что показывают нам горечь утраты по другу. Образ же самой лошади находится на переднем плане, даже не Акан Сери. На заднем плане мы видим Бурабай, откуда был родом сам поэт", — рассказала Аягоз Султанова.







На следующей картине изображена работа Кенена Азербайулы, которая называется "Базар Назар". Здесь мы видим образы его сыновей. Они находятся в тени, так как рано покинули этот мир в раннем возрасте.



"Чтобы показать горечь этой утраты, художник на заднем фоне также изобразил голое высохшее дерево. На переднем плане видны образы двух жеребят. В искусстве жеребёнок часто олицетворяет образ детей, их веселья и смеха.Таким образом, здесь мы видим два сюжета, которые складываются воедино с образом самого главного героя картины – Кенена Азербайулы. И, конечно же, центральной композиционной частью является домбра, посредством которой поэт выражает свою тоску по сыновьям", — рассказала экскурсовод.







В этой работе музыкант Естай рассказывает историю любви. Здесь мы видим образ путника, а также образ лебедей. На картине изображены две сёстры Кусни и Корлан. Главный персонаж влюбился в Корлан. И есть песня "Кусни — Корлан", которая посвящена этой истории. Композиционный сюжет картины Байбосына и составляет эта песня.







На следующей изображена известная Кояндинская ярмарка. Это одна из самых больших работ Мухтара Байбосына.



"Особенностью этой картины является её многожанровость. Здесь мы видим и портреты, и ростовой план, и крупный план. Центральным образом является музыкант в синем чапане, который воплощает в себе музыкальное творчество, а также образ мужчины, который представляет казахскую культуру. И за ним на заднем плане мы видим аул, видим, как веселятся его обитатели", — сказала работница Нацмузея.







Героем ещё одной картины художника стал Балуан Шолак. Как заметила Аягоз Султанова, часто его изображают в образе силача, однако Балуан Шолак помимо этой ипостаси известен также и тем, что был музыкантом, творческим и лирическим героем.



"В центре своей картины Байбосын изобразил девушку по имени Галия, в которую он был влюблён и которой посвятил песню. Поэтому на этой картине гармонично соединены образ силача и музыканта, каковым и был Балуан Шолак", — объяснила экскурсовод.







На этой картине мы видим образ бегущих лошадей в состоянии некой текучести, они летят навстречу ветру, который развевает их гриву. Сам музыкант изображён в вытянутом положении. Как отметила экскурсовод, так художник как бы показывает музыку, которая льётся через табун лошадей, через музыканта. Здесь музыкант не является центральной фигурой в композиции, он находится в едином потоке с музыкой и с природой.







Далее расположены две картины напротив друг друга. На одной из них изображён Амре Кашаубаев, когда в 1925 году он стал известен благодаря выступлению на международной выставке в Париже, на которой исполнил музыку Биржана Салы.







"На второй картине мы как раз и видим образ Биржана Салы. Расположенные друг против друга, они демонстрируют цельность казахской культуры. Музыка XIX века увидела своё новое воплощение в начале века XX-го, при чём даже не в Казахстане, а в Европе", — рассказала Аягоз Султанова.







На следующей картине изображён Бурабай.



"Здесь тонко прорисованы волны и в принципе каждый элемент этой работы. Здесь есть несколько слоёв, но при этом видно, что это не просто накладывание их друг на друга, краски переливаются между собой. Здесь мы видим ту красоту природы, которую нам передавали казахские композиторы и музыканты в своих произведениях", — сказала экскурсовод.







































Фотографии Артёма Чурсинова

