Жителя Туркестанской области задержали за сексуальную связь с несовершеннолетней

В Туркестанской области задержан подозреваемый в сексуальной связи с несовершеннолетней, передаёт BaigeNews.kz
со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.
"30 мая 2022 года в Сарыагашский РОП заявлением обратилась местная жительница по факту действий сексуального характера в отношении её несовершеннолетней дочери. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР Сарыагашского РОП по статье 122 часть 1 УК РК "Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста". Подозреваемый молодой человек установлен и задержан", - сообщается в пресс-релизе.
В настоящее время проводится досудебное расследование. Назначены экспертизы, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение. Расследование дела находится на контроле руководства ДП области, указывается в сообщении.