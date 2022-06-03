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Жителя Туркестанской области задержали за сексуальную связь с несовершеннолетней | BaigeNews.kz 3 июня, 10:47
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Фото: BaigeNews.kz

Жителя Туркестанской области задержали за сексуальную связь с несовершеннолетней

В Туркестанской области задержан подозреваемый в сексуальной связи с несовершеннолетней, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

"30 мая 2022 года в Сарыагашский РОП заявлением обратилась местная жительница по факту действий сексуального характера в отношении её несовершеннолетней дочери. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР Сарыагашского РОП по статье 122 часть 1 УК РК "Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста". Подозреваемый молодой человек установлен и задержан", - сообщается в пресс-релизе.

В настоящее время проводится досудебное расследование. Назначены экспертизы, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение. Расследование дела находится на контроле руководства ДП области, указывается в сообщении.
#уголовное дело #несовершеннолетняя
3 июня, 10:47
1108
Журналист

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