Жителя СКО приговорили с 3,5 годам ограничения свободы за разжигание межнациональной розни

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20-летнего жителя СКО осудили за разжигание межнациональной розни, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что внимание сотрудников управления по противодействию экстремизму Департамента полиции СКО привлекли публикации одного из пользователей социальной сети Instagram. По словам полицейских, в материалах и комментариях прослеживались признаки разжигания межнациональной и религиозной розни. Хозяином аккаунта оказался 20-летний житель одного из районных центров СКО. Создав себе дополнительный аккаунт, он неоднократно делал оскорбительные публикации.

Материалы дела передали в суд Петропавловска. Подсудимого признали виновным. Ему назначили наказание по статье 174 Уголовного кодекса РК "Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни" в виде ограничения свободы на 3,5 года. Приговор вступил в законную силу.