Жителя Шымкента осудили за воровство гаджетов во время январских событий

К условному сроку приговорил Енбекшинский районный суд Шымкента участника январских беспорядках, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным суда, житель Шымкента 5 января участвовал в массовых беспорядках, которые проходили перед зданием акимата города, кроме того, воспользовавшись ситуацией, он украл в "Метро" гаджеты на сумму 42 500 тенге.

Вина подсудимого была доказана показаниями потерпевшего, заключениями судебных экспертиз, следственными действиями и вещественными доказательствами по делу.

Суд признал подсудимого виновным по статьям об участии в массовых беспорядках и краже и назначил ему окончательно три года лишения свободы условно с пробационным контролем.

Приговор суда не вступил в законную силу.