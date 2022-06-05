Жительница Костаная не пропустила ни одно голосование с момента независимости Казахстана

Фото: Рената Актаева

В Костанае свыше 170 тысяч человек имеют право участвовать в референдуме. В областном центре начали работу 87 участков для голосования, передаёт корреспондент BaigeNews.kz

Костанайцы достаточно активно принимают участие в референдуме. Некоторые даже приходили до начала открытия избирательных участков.





Одной из первых проголосовала жительница Костаная Ирина Кириченко. Она пришла за 10 минут до открытия участка. По словам женщины, за 30 лет независимости она не пропустила ни одни выборы и участвовала в референдуме 1995 года.





"Я человек с активной гражданской позицией, прекрасно понимаю значимость сегодняшнего референдума и считаю, что всё, что происходит в государстве, − во благо народа. И изменения в Конституции − это, прежде всего, во благо нового поколения, которое строит Казахстан. Поэтому каждый голос считаю значимым, потому что все обозначенные изменения в государстве должны отразиться в Конституции. И считаю, что нормативно-правовая база должна идти в ногу со временем. Ну а молодёжи хочу пожелать быть всегда ответственными за то, что происходит в государстве, и никогда не пропускать те референдумы и голосования, от которых в дальнейшем зависит развитие республики", − говорит Ирина Кириченко.

Одним из первых пришёл голосовать и житель Костаная Булат Букенов. Он воспитывает ребёнка с ограниченными возможностями и говорит, что столкнулся с непониманием со стороны госорганов. Поэтому и пришёл голосовать, считая, что это даст толчок для модернизации государственного аппарата.





"Пришёл голосовать по личным мотивам. Хочу изменить работу государственных органов, сделать её лучше. После январских событий президент принял ряд решений, которые достойны уважения. И все они должны быть законодательно закреплены. Что касается поправок, то считаю их своевременными. Всё делается в законном поле. Но изменения в жизни казахстанцев − они не будут моментальными. Думаю, со временем, мы можем рассчитывать на кардинальные изменения в сфере защиты прав человека и судебной системе", − рассказал Булат Букенов.

Представитель ОФ "Ел дауысы" Динара Утебаева с утра уже объездила несколько участков референдума. Она мониторит организацию работы пунктов для голосования и выясняет, есть ли нарушения.

"С самого утра костанайцы проявляют большую активность. Мы посетили несколько участков и видим, что их работа поставлена на высоком уровне. Нарушений пока не выявлено", − отметила Динара Утебаева.





В целом, в Костанае свыше 172 тысяч человек имеют право принимать участие в референдуме. Из них свыше 2000 человек − люди с ограниченными возможностями. Для них по заявлениям организовано голосование на дому. Также на самих участках работают уголки для слабослышащих и слабовидящих со специальным оборудованием.





Всего же в областном центре работают 87 участков референдума. В комиссиях задействовано 845 человек. Все они прошли дистанционное обучение, прошли тестирование и получили сертификаты. А для председателей и секретарей комиссий референдума прошли практические семинары.





Председатель городской комиссии Сания Шарипова говорит, что несмотря на то, что первый референдум проходил в 1995 году, для самих участковых комиссий сама процедура не нова. Порядок, механизм проведения, деятельность комиссий чётко отработан, отмечает она.

Автор фото: Рената Актаева