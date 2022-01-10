Жители ВКО кормят сотрудников правопорядка горячими обедами

Фото: Инфоцентр ВКО

Предприниматели ВКО приняли решение поддержать сотрудников правопорядка и привезли им горячее питание, молочную продукцию, воду и другое продовольствие, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

"Наши силовые структуры стоят на защите правопорядка днем и ночью. Поэтому таким образом мы хотим отблагодарить их, оказать поддержку, чтоб они знали, что мы вместе, мы все едины, и хотим как можно скорее вернуться к мирной жизни", – отметил директор ТОО "Опытное хозяйство масличных культур" Фарид Абитаев.

Поддержали сотрудников правоохранительных органов и волонтеры областной мечети "Халифа Алтай", а также многодетные мамы.







"Искреннюю благодарность правоохранительным органам, пожарным частям, медицинским работникам, которые оперативно отреагировали и смогли предотвратить массовые беспорядки в регионе, выразили производители молочной продукции и другие бизнесмены. Наши повара приготовили горячие обеды для сотрудников силовых структур. Пусть для них в это сложное время будет от нас немного тепла и заботы. Хочу призвать весь народ Казахстана сплотиться. Мы поддерживаем тех, кто круглые сутки стоит на посту, охраняя нас. Мы хотим жить в мире и согласии, без жертв и разрушений", – говорит одна из предпринимателей Нина Рених.



В центре рассказали, что в Восточном Казахстане на сегодняшний день ситуация стабилизирована. В области нет перебоев с поставками продовольственных товаров. С соблюдением комендантского часа работают все промышленные предприятия, магазины, аптеки и медицинские учреждения. В штатном режиме функционируют коммунальные службы, социальные объекты, общественный транспорт.