Житель Балхаша уже 25 лет "вбегает" в Новый год

Фото: 24.kz

Житель Карагандинской области буквально "вбегает" в Новый год − секунды его наступления мужчина отсчитывает не за праздничным столом, а бегая на стадионе, передает BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz

"Бегом" Жумагазы Мухаметжанов встречает Новый год уже четверть века. Количество праздничных кругов вокруг стадиона зависит от прожитых лет, говорит спортсмен. С каждым годом расстояние увеличивается.

"Каждый Новый год я делаю пробежку вокруг стадиона. К примеру, сейчас мне 53 – значит, я бегаю 53 круга. Больше всего я люблю ходьбу и бег. Это моя стихия. При пробежке из человека выходит вся плохая энергетика. Хотите долгой жизни – больше дышите свежим и чистым воздухом", − рассказывает Жумагазы Мухаметжанов.

Ему ничуть не смущает, что в новогоднюю ночь стадион абсолютно пуст. По словам спортсмена, так даже лучше – никто не мешает собраться с мыслями. За много лет родные и близкие к праздничным отлучкам спортсмена привыкли и считают их семейной традицией. За 25 лет Жумагазы "набегал" уже 30 тысяч "новогодних" километров.

Бег – не единственное его пристрастие. Жумагазы Мухаметжанов является неоднократным победителем всевозможных соревнований по легкой атлетике и боевому самбо. Не забывает и о национальных видах, активно приобщает к спорту детей. Его сыновья – профессиональные лучники.



