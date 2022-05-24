Почему неполные семьи не могут претендовать на субсидии на арендное жильё, рассказали в "Отбасы банке"

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Работа по приёму заявок продолжается и у банка нет ограничений по срокам приёма заявок.

Председатель правления АО "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова озвучила статистику по заявкам на субсидирование арендного жилья, а также объяснила какие категории граждан могут на него претендовать. Об этом глава банка рассказала в Службе центральных коммуникаций, где эксперты обсудили, как решается жилищные вопросы отдельных категорий граждан, передаёт BaigeNews.kz.

"Всего с начала старта было подано 13 758 заявок. Из них 6 392 уникальных, то есть по номерам ИИН. Кто-то подаёт повторно, у кого-то истекает время получения SMS. Одобрено 3 044 заявителя, и они уже могут искать себе жильё как на первичном, так и на вторичном рынке. И через неделю-две эти казахстанские семьи смогут заключать договора аренды, и мы начнём перечислять на их счёт 50 процентов от суммы арендного платежа", — сказала Ляззат Ибрагимова.

По её словам, 743 клиента ещё находятся в ожидании поступления данных от других клиентов.

"Особенностью портала является то, что не только заявитель, но и его совершеннолетние дети и супруг тоже должны подписать заявку с помощью ЭЦП на обработку персональных данных. Мы должны проверить, есть ли у них жильё в базе данных, какие виды обременений существуют. И вот эти 743 человека сейчас находятся в ожидании данных от других клиентов. Ожидание первичных данных при запуске — это 26 семей", — объяснила представитель банка.

Кроме того, ещё 1 197 заявлений было аннулировано. Как отметила Ибрагимова, аннулируют чаще всего заявители, которые договариваются с членами семьи о том, что они тоже подпишут ЭЦП свои заявления, а человек может быть в этот момент выехал или у него нет доступа к интернету. Они видят, что время истекает на подачу заявки и аннулируют её.

По 7 993 заявкам был получен отказ. Если анализировать причины отказа, то большинство заявителей, которые его получили, при регистрации не смогли ввести код, отправленный через SMS.

"Это говорит о том, что в мобильной базе граждан их номер телефона не соответствует тому номеру, которым они сейчас пользуются. Поэтому мы призываем всех проверить свой номер на e-gov.kz, который за вами закреплён. И также нужно подтвердить, что у вас есть ЭЦП. В филиалы Отбасы банка приходить не надо, всё делается в онлайн-режиме. Ещё некоторым отказано из-за того, что у людей истёк срок действия удостоверения личности. У кого-то есть задолженность в Комитете государственных доходов по каким-то видам налогов. Даже есть это 0.5 тенге, всё равно приходит отказ. Некоторым выставлены платёжные требования, поручения. Некоторых нет в списке очередников или в мобильной базе граждан", — перечислила спикер виды отказов.

Она также отметила, что работа продолжается и у банка нет ограничений по срокам приёма заявок.

"Сейчас мы обрабатываем заявки тех 70 тысяч заявителей, которые в базе очередников по данным Минтруда и Мининдустрии имеют очень низкие доходы. Потом мы начнём обрабатывать данных всех очередников, которые находятся в четырёх категориях", — поделилась Ибрагимова.

Председатель правления АО "Отбасы банк" также рассказала, что только четыре категории очередников имеют право участвовать в данной программе: многодетные семьи; семьи, воспитывающие детей с инвалидностью; взрослые люди с ограниченными возможностями (инвалиды I и II группы) и дети-сироты.

Ляззат Ибрагимова признала, что много вопросов поступают о том, могут ли неполные семьи подать заявку.