Жертв политических репрессий и голодомора вспоминают в Алматы

В Алматы состоялась церемония возложения цветов к памятнику жертвам голода 1931-33 годов по случаю 31 мая — Дня памяти жертв политических репрессий и голода, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

С самого утра местные жители, чиновники, студенты приносят цветы к памятнику в сквере "Карагайлы", который находится недалеко от здания бывшего НКВД.

День памяти жертв политических репрессий и голода 1931-1933 годов в Казахстане отмечается с 1997 года. В ноябре 2020 года по поручению президента РК Касым-Жомарта Токаева в Казахстане создали Государственную комиссию по реабилитации жертв политических репрессий.

В годы сталинского режима было репрессировано более 100 тысяч казахстанцев, из которых расстреляли почти каждого четвёртого, а от голода погибло около трети населения. В эти годы были репрессированы Турар Рыскулов, Алихан Бокейханов, Беимбет Майлин, Магжан Жумабаев, Ахмет Байтурсынов, Ильяс Жансугуров, Сакен Сейфуллин и многие другие.

На территории Казахской ССР в 1930-х годах действовали 11 лагерей ГУЛАГа, самыми большими из них были: "Дальний", "Песчаный", "КарЛаг", "АЛЖИР", "Степной" и "КамышЛаг".

По данным Минтруда, с 2003 года жертвам политических репрессий в Казахстане выплатили 16,1 миллиарда тенге в качестве единовременных денежных компенсаций и специальных государственных пособий. В 2022 году на эти цели предусмотрено более 1,3 миллиарда тенге.

Напомним, 31 мая Президент РК принял участие в церемонии возложения венков монументальному комплексу "1932-1933 жылдардағы ашаршылық құрбандарына тағзым" в Нур-Султане. Также Глава государства посетил мечеть Хазрет Султан, где была прочитана поминальная молитва в память о жертвах репрессий и голода.