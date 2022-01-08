Фото: АО "НК "КТЖ"

Железнодорожные перевозки в Казахстане полностью восстановлены. Об этом сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития, передает BaigeNews.kz.

По состоянию на 7 января, по сети АО "НК "ҚТЖ" движение пассажирских и грузовых поездов полностью восстановлено. Обеспечен пропуск пассажирских поездов через ранее закрытые станции Макат, Арал-Тениз, Бейнеу, Мангистау, Сексеул. Все станции, закрытые из-за действий митинговавших, открыты для движения.

В настоящее время все задержанные в пути следования поезда направляются до станций назначения.

"Отмененные ранее 25 пассажирских поездов, с 14.00 текущих суток, восстанавливаются в движении согласно расписанию. Однако, учитывая задержки поездов в пути следования в предыдущие дни, отдельные из них будут отправляться по расписанию по мере прибытия составов в пункты формирования", - рассказали в АО "НК"КТЖ".

Из ранее отставленных 129 грузовых поездов временно простаивают 75 составов.

Правление АО "НК "ҚТЖ", до восстановления интернета и банковских операций, решило отсрочить платежи для основных экономикообразующих предприятий и транспортных компаний. При этом АО "НК "ҚТЖ" не будет предъявлять штрафные санкции за сверхнормативные задержки в период действия режима ЧП.

"Ввиду действующих ограничений по передвижению в ночное время суток, АО "НК "ҚТЖ" рекомендует уезжающим пассажирам заблаговременно прибыть на вокзал, а прибывающим пассажирам необходимо сохранять проездной билет. Дополнительно сообщаем, что в случае отказа от поездки в любом направлении в поездах формирования АО "Пассажирские перевозки" во время действия режима ЧП, пассажирам выплатят полную стоимость билета", - рассказали в компании.

Для получения денег пассажиры могут обратиться в билетные кассы в течение шести месяцев.

Напомним, ранее в КТЖ сообщали о запуске дополнительных поездов. Кроме того, казахстанцы могут покупать ж/д билеты через сайт и приложение Kaspi.kz без интернета.



