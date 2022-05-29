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Жансая Абдумалик досрочно стала чемпионкой женской Бундеслиги | BaigeNews.kz 29 мая, 21:22
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Фото: instagram/@zhansaya_abdumalik

Жансая Абдумалик досрочно стала чемпионкой женской Бундеслиги

Казахстанская шахматистка, международный гроссмейстер Жансая Абдумалик стала чемпионкой женской Бундеслиги, одержав досрочную победу с командой OSG Baden-Baden, за которую она выступает на этом турнире, передаёт BaigeNews.kz.

На своей странице в Instagram Жансая поделилась новостью о победе и рассказала о ходе матча.

"В девятом туре у нас был стыковой матч (играли с главными соперниками) против команды SK Schwäbisch Hall, который стал решающим! Мы выиграли со счетом 2 ½: 3 ½, и за тур до окончания зафиксировали победу в Бундеслиге!

Последний раз OSG Baden-Baden становилась чемпионами лиги в 2018, и вот спустя четыре года первое место снова наше! Итого, наш клуб в рекордный 12-й раз в истории становится победителем Бундеслиги!" – написала Абдумалик.

#шахматы
29 мая, 21:22
3402
Журналист

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