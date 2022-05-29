Жансая Абдумалик досрочно стала чемпионкой женской Бундеслиги

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На своей странице в Instagram Жансая поделилась новостью о победе и рассказала о ходе матча.
"В девятом туре у нас был стыковой матч (играли с главными соперниками) против команды SK Schwäbisch Hall, который стал решающим! Мы выиграли со счетом 2 ½: 3 ½, и за тур до окончания зафиксировали победу в Бундеслиге!
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Последний раз OSG Baden-Baden становилась чемпионами лиги в 2018, и вот спустя четыре года первое место снова наше! Итого, наш клуб в рекордный 12-й раз в истории становится победителем Бундеслиги!" – написала Абдумалик.
Hype news