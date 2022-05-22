Жанибек Алимханулы нокаутом выиграл титул чемпиона мира

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Казахстанский боксёр Жанибек Алимханулы (11-0, 7 КО) провёл бой за титул "временного" чемпиона мира в среднем весе по версии WBO, передаёт BaigeNews.kz со на Sports.kz

Алимханулы в Лас-Вегасе сразился с британцем Дэнни Дигнумом (14-0-1, 8 КО). Этот поединок был рассчитан на двенадцать раундов и закончился победой казахстанца нокаутом во втором раунде, в первом соперник казахстанца побывал в нокдауне.

Таким образом, Жанибек Алимханулы одержал 12-ю победу на профи-ринге и стал "временным" чемпионом мира в среднем весе по версии WBO. Для Дэнни Дигнума это поражение стало первым в профи.

Добавим, что полноценным чемпионом мира по версии WBO в среднем весе является американский боксер Деметриус Андраде (31-0, 19 КО).