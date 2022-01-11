Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


  • Главная
  • Новости
  • Жамбылские полицейские задержали грабителей охотничьего магазина в Алматы
Жамбылские полицейские задержали грабителей охотничьего магазина в Алматы | BaigeNews.kz 11 января, 14:23
1789
Фото: freepik.com

Жамбылские полицейские задержали грабителей охотничьего магазина в Алматы

Жамбылские полицейские задержали двоих человек, причастных к ограблению охотничьего магазина, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что 7 января в Кордайском районе на трассе "Алматы-Ташкент" сотрудники полиции остановили автомобиль Subaru Forester без государственного номера. При обыске полицейские обнаружили 10 единиц оружия 12 калибра, один пневматический пистолет и оборудование для охоты.

Следствие установило, что 24-летний водитель автомобиля и 27-летний пассажир причастны к ограблению охотничьего магазина во время массовых беспорядков в городе Алматы. Подозреваемых водворили в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование по статье 291 части 3 УК РК "№Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

В МВД РК напомнили, что на двух блокпостах в Кордайском районе около 100 сотрудников полиции и военнослужащих работают в круглосуточном режиме.


#задержание #беспорядки в Алматы #протесты в Казахстане #полиция
11 января, 14:23
1789
Журналист

Рекомендуем