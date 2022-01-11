Жамбылские полицейские задержали грабителей охотничьего магазина в Алматы

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Жамбылские полицейские задержали двоих человек, причастных к ограблению охотничьего магазина, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что 7 января в Кордайском районе на трассе "Алматы-Ташкент" сотрудники полиции остановили автомобиль Subaru Forester без государственного номера. При обыске полицейские обнаружили 10 единиц оружия 12 калибра, один пневматический пистолет и оборудование для охоты.

Следствие установило, что 24-летний водитель автомобиля и 27-летний пассажир причастны к ограблению охотничьего магазина во время массовых беспорядков в городе Алматы. Подозреваемых водворили в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование по статье 291 части 3 УК РК "№Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

В МВД РК напомнили, что на двух блокпостах в Кордайском районе около 100 сотрудников полиции и военнослужащих работают в круглосуточном режиме.