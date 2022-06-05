Жалгас Жумагулов сделал заявление после скандального поражения в UFC

Фото: instagram/@zhumagulov_zhalgas

Казахстанский боец Жалгас Жумагулов сделал заявление после своего спорного поражения на турнире UFC Fight Night 207 в Лас-Вегасе от американца Джеффа Молины, передаёт BaigeNews.kz

"Величайшее испытание человеческого мужества − не падать духом при поражении. Спасибо всем за вашу поддержку и письма. Со своей стороны я создал все условия, но как будто у каждого своя судьба. Сегодня, к сожалению, решение было в пользу моего соперника. В любом случае, я думаю, что во всем есть хорошее. Только Всевышний знает, что ждёт впереди", − написал Жумагулов на своей странице в Instagram.

Напомним, бой Жумагулов − Молина состоялся сегодня ночью и завершился победой американца. Не все эксперты и зрители согласились с решением судей. Некоторые даже посчитали, что Жумагулова "ограбили".