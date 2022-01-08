Ж/д билеты в РК можно купить через сайт и приложение Kaspi без интернета

Фото: zhdbilety.kz

Все станции, закрытые из-за действий митинговавших, открыты для движения.

Казахстанцы могут покупать ж/д билеты через сайт и приложение Kaspi.kz без интернета. Об этом, как передает BaigeNews.kz, сообщили в пресс-службе АО НК "Казахстан темир жолы"

Как сообщили в пресс-службе казахстанской железнодорожной нацкомпании, 7 января "КТЖ" предоставило возможность покупать ж/д билеты без доступа к интернету через сайт bilet.railways.kz и приложение Kaspi.kz. Этот факт благоприятно отразился на очередях около билетных касс на вокзалах. Также, на указанном выше сайте и приложении можно получить информацию о наличии билетов.

Согласно предыдущей информации, движение пассажирских и грузовых поездов по всей стране полностью восстановлено — все станции, закрытые из-за действий митинговавших, открыты для движения. Все задержанные в пути следования поезда направляются до станций назначения. В настоящий момент востребованность в пассажирских ж/д перевозках у населения резко возросла. Так, населенность пассажирских вагонов составляет свыше 90%. Поэтому, АО НК "КТЖ" запускает дополнительные поезда.

Инфраструктурные объекты железной дороги в ходе беспорядков не пострадали — более пятнадцати тысяч объектов ж/д инфраструктуры полностью сохранены. Стратегически важные объекты также не пострадали во время беспорядков. Подразделения компании, обеспечивающие водо-, электро-, теплоснабжение и услуги связи, вокзальные хозяйства работают.

Ранее сообщалось, что сервисы двух крупнейших казахстанских банков Halyk Bank (приложение Homebank) и Kaspi.kz доступны клиентам без подключения к Интернету по всей стране при наличии мобильной связи.

До этого также сообщалось, что нацкомпания КТЖ просит не спешить с возвратом ж/д билетов.

Режим ЧП по всей стране был введен из-за того, что по Казахстану прокатилась волна протестов. Начались они 2 января с Жанаозена. Там горожане потребовали снижения цен на газ. Сначала они записали видеообращение, а после вышли на митинг. Была создана правительственная комиссия для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области. Агентством по защите и развитию конкуренции в отношении собственников АЗС начато расследование на предмет ценового сговора.

4 января правительственная комиссия приняла решение о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области в рамках социальной ответственности АО "ҚазМұнаГаз".

После этого в Актобе протестующие также потребовали снизить цену на газ и освободить тех, кого задержали сегодня за участие в митинге. В итоге стоимость газа в Актобе снизят до 50 тенге за литр.

Но вечером 4 января протесты в Алматы вылились в беспорядки.

Вечером 5 января Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к народу Казахстана, акцентировав внимание на высокую организованность хулиганствующих элементов и на тщательно продуманный план действий заговорщиков, которые, по его словам мотивированы финансово. Глава страны, который с этого дня возглавил также и Совет безопасности РК, выразил абсолютную уверенность, что наш мудрый народ преодолеет все трудности.

Затем, указами Президента РК Касым-Жомарта Токаева было дополнительно введено чрезвычайное положение в Кызылординской, Жамбылской, Атырауской, Туркестанской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Актюбинской, Акмолинской областях, а также городе Шымкенте.

Еще ранее чрезвычайные положения были введены в Нур-Султане, Алматы, Алматинской и Мангистауской областях.

В целом по стране, по данным национальной палаты предпринимателей "Атамекен", бизнесу из-за беспорядков и погромов нанесен ущерб на сумму более чем 80 миллиардов тенге. Одни только магазины торговых сетей были разрушены и разграблены на более чем 40 миллиардов тенге, не говоря о значительном ущербе, который был причинен коммерческим и государственным организациям как в Алматы, так и в Таразе, Кызылорде, Шымкенте и других областных центрах. Только в ночь на пятое января в Алматы бандитами были сожжены свыше 120 транспортных средств, в том числе 33 полицейские машины, бригады "скорой помощи", пожарные автомашины. Пострадал бизнес: разбиты 120 магазинов и объектов торговли, 180 предприятий общепита, порядка 100 офисов МСБ.

Избито более 500 гражданских лиц, среди которых 130 женщин и стариков, зафиксированы случаи изнасилования. Пострадали 10 медработников, получили ранения сотни военнослужащих Национальной гвардии, двое из которых погибли. Погибло 18 полицейских, тела двух из них были найдены с отрезанными головами, до 300 полицейских получили травмы различной степени тяжести.

Общая численность террористов, напавших только на Алматы, по официальным данным, озвученным президентом РК Касым-Жомартом Токаевым, достигает 20 тысяч человек. Террористам грозит наказание пожизненным заключением.