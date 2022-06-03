Земли на свалке выдали очередникам для строительства жилья в Актобе

Фото: astanatv.kz

Десятки очередников в Актобе получили земельные наделы по 10 соток в живописном районе "Рауан". Но радовались люди недолго. Оказалось, что на их территории растет стихийная свалка. Чтобы вывезти горы отходов, нужны большие деньги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Расположенный прямо на земельных участках полигон растянулся больше чем на два километра. Люди не раз просили местные власти очистить территорию от мусора, но воз и ныне там. Собственники земли опасаются, что даже если свалку ликвидируют, горожане будут все равно по привычке свозить сюда строительный и прочий мусор.

"Мы приехали и посмотрели на свои участки, на которых уже забиты колышки. У некоторых людей уже на этот участок вывалили мусор. Как здесь можно построить дом, если никаких условий нет", - возмущён житель Актобе Тимур Бекмуханов.

В акимате признали: стихийная свалка на этом месте – их упущение. Всего по городу насчитывается более 20 подобных мест. На их расчистку планируют выделить почти 95 миллионов тенге.

"На следующей неделе будет определен подрядчик по расчистке территории. Подпишем договор, и начнутся работы", - заверил замакиа района "Алматы" Бакузак Дарин.





