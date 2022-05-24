Зеленский ответил, о чём хочет поговорить с Путиным

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встречаться только с президентом России Владимиром Путиным и только в том случае, если на переговорах будет обсуждаться вопрос прекращения конфликта, сообщает ТАСС.

"Я не воспринимаю какую-либо встречу с кем-либо из РФ, кроме как с президентом РФ. И только в том случае, если вопрос на столе будет один - прекращение войны. Всё. Про другое не о чем говорить", - сказал Зеленский в понедельник, отвечая на вопросы по видеосвязи в Украинском доме в Давосе.

При этом он заявил, что организовать такую встречу все сложнее.

"С каждым шагом всё сложнее и сложнее, думаю, будет организовать встречу между нашими государствами на уровне президентов. Это сложно из-за того, что есть какая-то линия, которую перейти уже сложно", - считает Зеленский. "Тем не менее мы должны пытаться закончить (конфликт)", - добавил он.

Ранее Зеленский заявлял, что ему не нужно готовиться к встрече с Путиным, так как он готов обсуждать любые вопросы.

13 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва не отказывается от встречи лидеров РФ и Украины, но провести её без подготовки невозможно. По словам Пескова, "подготовка к этой встрече может и должна быть выражена исключительно в разработке соответствующего документа, соглашения, который должен быть потом финализирован уже на высшем уровне". При этом он подчеркнул, что условия РФ "четко сформулированы и положены на бумагу, все это передано украинской стороне", но ответа от Киева нет.