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Завершен ремонт трассы Алматы — Усть-Каменогорск | BaigeNews.kz 23 мая, 22:45
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Завершен ремонт трассы Алматы — Усть-Каменогорск

На участке обеспечен проезд, установлены необходимые дорожные знаки, передает BaigeNews.kz.

"В 22:00 часов на 395-м километре трассы республиканского значения Алматы — Усть-Каменогорск завершены ремонтно-восстановительные работы. Обеспечен проезд", — прокомментировали в пресс-службе АО "НК "КазАвтоЖол".

В целом были задействовано 18 единиц спецтехники и 30 дорожных рабочих. На участке установлены необходимые дорожные знаки.

"КазАвтоЖол" начал служебное расследование по размыву дороги на трассе "Алматы — Усть-Каменогорск"

В АО "НК "КазАвтоЖол" добавили, что в целях предотвращения аналогичной ситуации проводится ревизия по остальным трубам и скотопрогонам на всех участках республиканских дорог.

Напомним, 22 мая трасса Алматы — Усть-Каменогорск оказалась буквально "разрезана" поперёк из-за того, что солидный участок дороги смыло дождём. На участке ограничили движение для всех видов транспорта.

#дороги #ремонт дороги
23 мая, 22:45
2142
Журналист

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