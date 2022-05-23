Завершен ремонт трассы Алматы — Усть-Каменогорск

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На участке обеспечен проезд, установлены необходимые дорожные знаки, передает BaigeNews.kz.
"В 22:00 часов на 395-м километре трассы республиканского значения Алматы — Усть-Каменогорск завершены ремонтно-восстановительные работы. Обеспечен проезд", — прокомментировали в пресс-службе АО "НК "КазАвтоЖол".
В целом были задействовано 18 единиц спецтехники и 30 дорожных рабочих. На участке установлены необходимые дорожные знаки.
"КазАвтоЖол" начал служебное расследование по размыву дороги на трассе "Алматы — Усть-Каменогорск"
В АО "НК "КазАвтоЖол" добавили, что в целях предотвращения аналогичной ситуации проводится ревизия по остальным трубам и скотопрогонам на всех участках республиканских дорог.Напомним, 22 мая трасса Алматы — Усть-Каменогорск оказалась буквально "разрезана" поперёк из-за того, что солидный участок дороги смыло дождём. На участке ограничили движение для всех видов транспорта.
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