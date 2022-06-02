Застрявшего между огромными плитами мальчика спасли в ВКО

Шестилетний мальчик застрял между бетонными плитами в селе Аксуат в ВКО. На помощь ребёнку пришли сотрудники пожарной части №18, передаёт BaigeNews.kz.

Юный сельчанин, играя, прятался за стройматериалами, но после выбраться самостоятельно не смог и начал плакать.

"Сначала хотели привлечь погрузчик и кран для разборки плит. Но ребенок плакал, и на это просто не было времени. Водитель ПЧ-18 Дархан Байгалиев и мастер "ДК проект" Азамат Дузеев аккуратно подобрались, и вдвоем смогли извлечь зажатого мальчика. Врачи скорой помощи осмотрели его и заключили, что у ребенка ссадины, травм нет", - сообщили в ДЧС ВКО.

Спасатели напоминают родителям о бдительности и необходимости постоянного присутствия рядом с маленькими детьми.





